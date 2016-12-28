Сегодня итоги 2016 года подвели и в областном управлении министерства внутренних дел

Сегодня итоги 2016 года подвели в областном управлении внутренних дел. Главными темами брифинга стала борьба с экономическими преступления и организованными преступными группировками.

В 2016 году в экономической сфере совершено 260 преступлений. Общая сумма ущерба составила 580 миллионов рублей. Около 430-ти удалось возместить. Одно из самых громких дел было возбуждено в отношении директора управляющей компании «Октябрьское ЖЭУ» Виктора Ворошилова, который, являясь руководителем компании, присвоил себе более 300 миллионов рублей. Сейчас он отбывает срок в колонии-поселении.



Владлен Каширец, врио начальника следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Был наложен арест на принадлежащие ему сто долей уставного капитала возглавляемой управляющей организации, которые полностью покрывают сумму причиненного ущерба. В августе этого года приговором Октябрьского районного суда он был осужден по указанной статье. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы».



Основные интересы преступных групп в Мурманской области - это разбой, вымогательство и торговля наркотиками. Всего в суды региона направлены уголовные дела в отношении 19 участников 6 преступных групп. Одним из последних стало дело «Североморских боксеров».