Снежные развлечений для детей и взрослых. Мончегорский «Берег развлечений» принял первых гостей

А вот парк в Мончегорске теперь украшает «Берег развлечений». Большой центр активного отдыха для всех жителей города торжественно открыли в эти выходные.

Промчаться по озеру на снегоходе, с ветерком скатиться с горки, а потом согреться в кафе. Теперь в Мончегорске все это можно сделать в одном месте, на берегу озера Лумболка, в городском парке.



Центральный парк - гордость мончегорцев, теперь это место не только для прогулок или кормления белок, это центр активного отдыха.



«Берег развлечений» появился на свет благодаря конкурсу социальных проектов компании «Норникель» «Мир новых возможностей» и двум инициативным мончегорцам.



Максим Иванов, помощник генерального директора «Кольской ГМК»: «Два работника Кольской компании Леонид Гнибеда и Владимир Шустров нашли в себе силы, заявились как грантополучатели, прошли обучение, защитили этот проект перед комиссией».



Леонид и Владимир - выпускники академии социального предпринимательства. Их проект «Берег развлечений» получил беспроцентный займ в размере 3 миллиона рублей. От начала строительства до открытия прошло всего 8 месяцев. И вот парк начинает работу.



Леонид Гнибеда, основатель «Берега развлечений»: «Все это для детей, для наших, для детей нашего города, чтобы они отвлеклись от этой компьютерной жизни, в которой они проводят основную часть времени, чтобы они больше проводили время на воздухе, укрепляли свое здоровье. И, конечно, для всех горожан. Прокатившись на этой горке, любой взрослый хочет кататься с нее еще и не один раз, мы в этом убедились уже».



Олеся Андреева: «Очень интересно, очень здорово, восторг такой, как ребенок сама».



Александр и Ольга Родионовы: «Страшно было смотреть, ехать не так страшно было. Поначалу страшно, а потом, отличненько так сделано».



Зимой горки и снегоходы, а летом ролики, гироскутеры, веломобили и многое другое. Центр активного отдыха «Берег развлечений» будет работать круглый год. А это значит, что мончегорский парк станет центром притяжения еще большего количества как детей, так и взрослых.