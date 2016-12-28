16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Снежные развлечений для детей и взрослых. Мончегорский «Берег развлечений» принял первых гостей

20:0228 декабря 2016Просмотров: 377

А вот парк в Мончегорске теперь украшает «Берег развлечений». Большой центр активного отдыха для всех жителей города торжественно открыли в эти выходные.

Промчаться по озеру на снегоходе, с ветерком скатиться с горки, а потом согреться в кафе. Теперь в Мончегорске все это можно сделать в одном месте, на берегу озера Лумболка, в городском парке.

Центральный парк - гордость мончегорцев, теперь это место не только для прогулок или кормления белок, это центр активного отдыха.

«Берег развлечений» появился на свет благодаря конкурсу социальных проектов компании «Норникель» «Мир новых возможностей» и двум инициативным мончегорцам.

Максим Иванов, помощник генерального директора «Кольской ГМК»: «Два работника Кольской компании Леонид Гнибеда и Владимир Шустров нашли в себе силы, заявились как грантополучатели, прошли обучение, защитили этот проект перед комиссией».

Леонид и Владимир - выпускники академии социального предпринимательства. Их проект «Берег развлечений» получил беспроцентный займ в размере 3 миллиона рублей. От начала строительства до открытия прошло всего 8 месяцев. И вот парк начинает работу.

Леонид Гнибеда, основатель «Берега развлечений»: «Все это для детей, для наших, для детей нашего города, чтобы они отвлеклись от этой компьютерной жизни, в которой они проводят основную часть времени, чтобы они больше проводили время на воздухе, укрепляли свое здоровье. И, конечно, для всех горожан. Прокатившись на этой горке, любой взрослый хочет кататься с нее еще и не один раз, мы в этом убедились уже».

Олеся Андреева: «Очень интересно, очень здорово, восторг такой, как ребенок сама».

Александр и Ольга Родионовы: «Страшно было смотреть, ехать не так страшно было. Поначалу страшно, а потом, отличненько так сделано».

Зимой горки и снегоходы, а летом ролики, гироскутеры, веломобили и многое другое. Центр активного отдыха «Берег развлечений» будет работать круглый год. А это значит, что мончегорский парк станет центром притяжения еще большего количества как детей, так и взрослых.

Реклама
Читайте также
«Горячая линия» о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукцииПобедителями Кубка Губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту стали спортсмены из Кировска и МончегорскаЗа убийство жены мурманчанин осужден к 9 годам лишения свободыНа Северный флот из Иркутска прибыли новейшие истребители Су-30СМ
Общественный народный фронт сегодня проверил стройплощадку на Генералова и Декабристов в МурманскеВ новом никельском храме состоялась первая праздничная литургияСегодня итоги 2016 года подвели и в областном управлении министерства внутренних делВ Зеленоборском фальшивомонетчика задержали бойцы СОБРаПроект «Заповедник»: Лесной патрульОткрылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  