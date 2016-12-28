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Студентка из Полярных Зорь обокрала квартиру

13:4928 декабря 2016Просмотров: 43

В отдел полиции поступило заявление от жительницы Полярных Зорь 1973 года. По ее словам, из квартиры по улице Курчатова были украдены ювелирные изделия на сумму свыше 7 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что в ее отсутствие сын пригласил в гости трех знакомых девушек.

Пропажа украшений была обнаружена после их ухода.

В результате оперативных мероприятий в качестве подозреваемой была установлена 17-летняя студентка колледжа.
Она призналась в содеянном и пояснила, что похищенное сдала в ломбард.

Деньги подозреваемая потратила по своему усмотрению, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное по статье «Кража».

Теперь девушке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

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