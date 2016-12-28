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Тела еще двух погибших обнаружены в районе крушения Ту-154

10:0528 декабря 2016Просмотров: 63

Всего найдено 15 тел, из них 13 доставлены в Москву, опознан один человек, сообщили в оперативном штабе по проведению поисковой операции.

Водолазы обнаружили в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны и подняли на поверхность тела еще двух погибших.

Кроме того, в районе крушения обнаружены многочисленные фрагменты тел.

Ранее сообщалось, что было обнаружено 13 тел, опознан один человек.

В силовых структурах ТАСС сообщили, что на месте крушения Ту-154 обнаружено более 1,5 тыс. обломков. 

Также в силовых структурах сообщили, что два бортовых самописца, расположенных в хвостовой части разбившегося Ту-154 Минобороны, пока не подняты из воды. 

Ранее был обнаружен и доставлен в Москву речевой самописец, сообщает ТАСС

Фото: ТАСС

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