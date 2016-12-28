Труд металлургов Кольской ГМК отмечен на самом высоком уровне

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного звания «Заслуженный металлург РФ» Олегу Борисовичу Дмитриенко, Михаилу Леонидовичу Холодову и Виктору Алексеевичу Нечаеву, сообщает kn51.ru.

Так отмечены их заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд.



Олег Дмитриенко пришел на комбинат «Североникель» в 1977 году, сразу после окончания Мончегорского политехникума. Начинал конвертерщиком в плавильном цехе. После службы в армии вся трудовая деятельность связана с металлургическим цехом - работал электролизником водных растворов, аппаратчиком-гидрометаллургом, руководил бригадой аппаратчиков-гидрометаллургов передела очистки растворов от цинка на гидрометаллургическом участке электролизного отделения металлургического цеха. Дважды удостаивался почетного звания «Лучший рабочий КГМК».

Михаил Холодов - выпускник Мончегорского политехнического техникума. С 1983 года его судьба неразрывно связана с комбинатом «Североникель» и Кольской ГМК - с отделением разделения файнштейна рафинировочного цеха. Здесь прошел путь от машиниста мельниц до старшего мастера участка дробления. Михаил Леонидович внес весомый вклад в совершенствование технологии флотационного разделения файнштейна. Его труд неоднократно отмечен Почетными грамотами и благодарностями руководства предприятия, а в 2008 году ему присвоено звание «Лучший мастер КГМК».

Не так давно Михаил Холодов и Олег Дмитриенко вышли на заслуженный отдых. Коллеги по работе искренне поздравляют их с высокой наградой, желают долгих лет жизни и всех благ.

Еще один работник компании, удостоенный звания «Заслуженный металлург РФ» - Виктор Нечаев - плавильщик 5 разряда производственного плавильно-конвертерного участка плавильного цеха. Молодым специалистом он приехал в Никель в 1978 году. На комбинате «Печенганикель» в совершенстве освоил профессию плавильщика. Технически грамотный и рациональный подход к делу, умелое распределение рабочего времени, целеустремленность при выполнении поставленных задач помогают плавильщику выполнять сменные задания качественно и в установленные сроки, не допуская при этом аварий и простоев технологического оборудования.

Виктор Алексеевич - активный рационализатор. Используя свой опыт и профессиональные знания, вносит технические предложения, направленные на совершенствование технологического процесса, снижение трудозатрат, сокращение потребления материалов и энергоресурсов. В 2012 году его вклад в развитие производства отмечен корпоративной наградой – он стал лауреатом премии «Гордость Компании».



