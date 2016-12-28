Ученые подсчитали и взвесили всех мигрирующих насекомых

Впервые ученые проследили за полчищами высоколетающих насекомых, которые путешествуют по небесам Южной Англии каждый год. Незамечаемые людьми, 3,6 трлн жуков и бабочек ежегодно мигрируют через регион, сообщает Гисметео.

Исследователи говорят, что масса насекомых эквивалентна весу 20 тысяч северных оленей. Насекомые весят 3,2 тысячи тонн, что в 8 раз больше массы перелетных певчих птиц, которые посещают Великобританию.



Подсчет был сделан с использованием вертикальных радаров и сетей для насекомых, поднятых на воздушных шарах.

Десять лет ученые наблюдали за насекомыми, летающими днем и ночью на высоте 150–1200 метров над землей. Хотя родина насекомых неизвестна, исследователи считают, что многие из них путешествуют в Великобританию и из нее через пролив Ла-Манш и Северное море.

Большая часть насекомых — крошечные создания тли, мухи и мошки, но в роях есть и крупные букашки — журчалки, божьи коровки, мотыльки и бабочки.

Интересно, что маленькие насекомые взлетают независимо от направления ветра. Насекомые среднего и крупного размера измеряют направление ветра и только тогда решают, лететь или нет.

Весной насекомые мигрировали на север, осенью — на юг.

Ученые обнаружили, что некоторые насекомые путешествовали со скоростью 36–58 км/ч и преодолевали расстояния длиной 200–300 км.



