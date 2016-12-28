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В новом никельском храме состоялась первая праздничная литургия

20:0628 декабря 2016Просмотров: 224

Сегодня в Никеле в восстановленном храме Преподобного Трифона Печенгского состоялась первая литургия в честь дня святого. На мероприятие собрались десятки прихожан. Богослужение провел епископ Североморский и Умбский, владыка Митрофан.

Еще вчера началось богослужение. Уже завершились панихида и ночные бдения. Утром прихожане исповедались и причащались. Затем настал час главного богослужения и священных песнопений - это литургия.

В ноябре 2010 года, храм, который стоял на этом месте, сгорел. Церковь переместилась в другое помещение, а здание решили отстроить заново.

В 2012 году, весной,  усилиями энтузиастов на месте пожара установили поклонный крест, затем постепенно начали строительство: отсыпали площадку, заложили фундамент, начали возводить сруб. Работами занималась Североморская епархия. Средства собирали всем миром.

Марина Сорокина: «Кольская горная компания, после встречи епископа с генеральным директором был выделен довольно большой денежный вклад на строительство церкви в Заполярном и в Никеле.  Специальное здание, это большое значение имеет, что появилось. Потому что мы в неприспособленном помещении молились после пожара в течение уже более 6   лет. Поэтому, конечно, большая радость, что церковь появилась».

Любовь Бондаренко: «Как объяснить? Вот возродился храм наш. Что может быть больше для православного человека как ни храм?»

Иконостас храма привезли из Волгограда. Новый приход вмещает в себя до 100 человек. А рядом с храмом появились два новых здания: трапезная для паломников и церковная лавка. 

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