В новом никельском храме состоялась первая праздничная литургия

Сегодня в Никеле в восстановленном храме Преподобного Трифона Печенгского состоялась первая литургия в честь дня святого. На мероприятие собрались десятки прихожан. Богослужение провел епископ Североморский и Умбский, владыка Митрофан.

Еще вчера началось богослужение. Уже завершились панихида и ночные бдения. Утром прихожане исповедались и причащались. Затем настал час главного богослужения и священных песнопений - это литургия.



В ноябре 2010 года, храм, который стоял на этом месте, сгорел. Церковь переместилась в другое помещение, а здание решили отстроить заново.



В 2012 году, весной, усилиями энтузиастов на месте пожара установили поклонный крест, затем постепенно начали строительство: отсыпали площадку, заложили фундамент, начали возводить сруб. Работами занималась Североморская епархия. Средства собирали всем миром.



Марина Сорокина: «Кольская горная компания, после встречи епископа с генеральным директором был выделен довольно большой денежный вклад на строительство церкви в Заполярном и в Никеле. Специальное здание, это большое значение имеет, что появилось. Потому что мы в неприспособленном помещении молились после пожара в течение уже более 6 лет. Поэтому, конечно, большая радость, что церковь появилась».



Любовь Бондаренко: «Как объяснить? Вот возродился храм наш. Что может быть больше для православного человека как ни храм?»



Иконостас храма привезли из Волгограда. Новый приход вмещает в себя до 100 человек. А рядом с храмом появились два новых здания: трапезная для паломников и церковная лавка.