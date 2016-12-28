Жителя Кемеровской области не пустили в Мурманск из-за миллионного долга

У судебных приставов Новокузнецка на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении горожанина, задолжавшего по алиментным и кредитным платежам почти 1 миллион рублей.

Судебный пристав-исполнитель, направив запросы в контрольно-регистрирующие органы, установил, что гражданин на данный момент нигде официально не трудоустроен, расчетных счетов не имеет, по месту прописки не проживает.

От судебных приставов мужчина скрывался. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о розыске должника.

Накануне судебным приставам поступил звонок от сотрудников транспортной полиции.

Они сообщили, что данный гражданин приобрел билет на рейс «Кемерово — Мурманск».

Судебным приставом было выдвинуто предположение, что должник перед вылетом посетит свою маму, так как родственников кроме нее у него нет.

Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, судебным приставом был установлен адрес проживания матери гражданина, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса. http://zakon-kuzbass.ru/news/novokuznechanin-ne-smog-vyletet-v-murmansk-iz-za-dolga.html

Мужчина был задержан. Должника доставили в отдел судебных приставов для разбирательства.