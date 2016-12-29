Двор на Крупской утонул в снежной каше

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов совместно с депутатами городского совета проверил качество работы управляющих компаний. И первая же оценка - неудовлетворительно.

Надежда Трифанова не садиться в машину, пока её муж не проедет колею, вдруг, нужно будет подтолкнуть. Бывало и такое за эту зиму во дворе на Крупской 32-34.



Надежда Трифанова: «Мы за что деньги платим? Дворник говорит, что ему не платят. Он на сколько ему платят - настолько он и убирает. И ещё и возмущается, что мы жалуемся».



Недовольство Надежды понять можно - двор утопает в снежных барханах. Но, благодаря таким неравнодушным мурманчанам - удаётся взять ситуацию с зимним беспределом под депутатский контроль.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Сегодня, мы, конечно, не видим, что Мурманск- город чистоты. Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, то нужно подготовить соответствующий протокол и оштрафовать должностное лицо. Я это подчёркиваю, потому- что должностное лицо отвечает за действие предприятия».



Машины буксуют, люди делают шаги, затаив дыхание, депутаты обходят двор, медленно и смотрят под ноги. А по-другому - никак.



Тамара Прямикова, Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Вообще не понятно - для чего компания взяла этот дом. К сожалению, если эмоционально действовать, то хочется махать шашкой. Честно говоря, то мы специально не звали представителей управляющей компании. Нам хотелось посмотреть - действительно ли они делают дело? Показуха, согласитесь, не нужна. Мы могли бы пригласить, они бы почистили и была бы картинка, но проза жизни - бессовестные люди руководят нашими компаниями».



С начала года составлено более трёх тысяч актов о работе управляшек. Сумма штрафов превышает четырнадцать с половиной миллионов рублей. Но наказание рублём - не самоцель, главное - навести порядок в отдельном дворе и во всём городе.