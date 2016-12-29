Елки в мурманской «Кировке» - это всегда праздник, немного волшебства и новогоднее настроение

Последняя неделя декабря - во всех учреждениях культуры проходят новогодние утренники. Их с нетерпением ждут юные мурманчане. Все потому что это пора волшебства и подарков.

Елки в мурманской «Кировке» - это всегда праздник, немного волшебства и, конечно же, новогоднее настроение. Маленькие зрители к такому событию уже готовы, а вот у взрослых оно просыпается потихоньку.



Екатерина Ангеловская: «Праздника ждем, для ребенка, на Деда Мороза посмотреть».



Егор и Денис Шемендюк: «Ребенку нравятся новогодние праздники. Ожидаем веселого и хорошего праздника перед Новым годом и чтобы в Новом году у нас было все хорошо».



Сегодня новогодняя сказка открыла свои двери для детей сотрудников торговой сети «Евророс».



Илья Тефанов, менеджер по связам с общественностью торговой сети «Евророс»: «Новогодние елки в ДК Кирова - это такая добрая традиция, которая уже много лет существует в нашей компании. Проводя эти елки мы не просто хотим отблагодарить сотрудников, но и создать для них и их семей настоящую новогоднюю сказку».



Дворец культуры приготовил в этом году для ребят спектакль, который называется «В Новый год за сказками или волшебные странствия елочки», по мотивам фильмов известных режиссеров Александра Роу и Геннадия Васильева.



Оксана Кухарская, заведующая отделом развития областного дворца культуры и народного творчества имени Кирова: «Финист ясный сокол», «Морозко», «Там, на неведомых дорожках», «Кощей Бессмертный». Ребята у нас отправляются в увлекательное путешествие, где встречают различных персонажей, знакомятся с елочкой и спасают самый главный праздник - Новый год!»



В постановке задействовано огромное количество человек. Это ребята, которые занимаются в художественных коллективах «Кировки». Ансамбли танца «Радость», «Сполохи», «Форсаж», театр «Комедиограф», цирк «Комплимент» и многие другие.



Елки во дворце культуры и народного творчества имени Кирова продлятся до 5 января. За все время работы их смогут посетить около 8000 мальчишек и девчонок.