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Глава Мурманска Дмитрий Филиппов поздравил северян с Новым годом!

20:0729 декабря 2016Просмотров: 36

Сегодня глава Мурманска - Дмитрий Филиппов поздравил северян с наступающим новым годом.

Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Уважаемые мурманчане, поздравляю Вас с наступающим новым годом и Рождеством. Встречая всеми любимый и долгожданный с детства праздник, мы все верим только в хорошее. Каждый из нас желает, чтобы со старым годом в прошлое ушло и всё плохое, а всё светлое осталось. Для нашего города уходящий год стал особенным - Мурманску исполнилось 100 лет. Отмечая праздник, мы постарались донести праздник до каждого мурманчанина. Выразить искреннюю благодарность ветеранам нашего города - за великий трудовой подвиг, выразить благодарность тем, кто своим трудом продолжает летопись своего родного города и прославляет Мурманск своими достижениями. В 2017 году нам предстоит сделать очень многое. Дорогие земляки, пусть наступающий год будет щедрым на удачу и счастливые события. Пусть в каждой семье будут любовь и достаток. Крепкого здоровья, счастья, благополучия».

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