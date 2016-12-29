«Горячая линия» о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукции

Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области в целях предотвращения незаконного оборота спиртсодержащей продукции на территории области, в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации, постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 23 декабря 2016 года №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции», организована «горячая линия».

Позвонив по указанным телефонам, жители Мурманской области могут сообщить о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции.



наименование отдела обслуживаемая территория номера телефонов в рабочие дни в праздничные и выходные дни отдел санитарного надзора г. Мурманск, г. Кола, Кольский район (8152) 472 434; (8152) 477 928 8 921 043 39 93; 8 921 516 00 07 территориальный отдел в г.г. Мончегорск, Оленегорск и Ловозерском районе г.г. Мончегорск, Оленегорск с подведомственными территориями, Ловозерский район (81536) 7 26 17 8 921 516 00 18 территориальный отдел в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе г.г. Апатиты, Кировск с подведомственными территориями, Ковдорский район (81531) 5 90 31 8 921 175 95 99 территориальный отдел в Кандалакшском и Терском районах, г. Полярные Зори Кандалакшский и Терский районы, г. Полярные Зори с подведомственной территорией (81533) 3 15 00 8 921 178 51 20 территориальный отдел в ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозерск (815-37) 5-38-84 8 921 516 00 14 территориальный отдел в Печенгском районе Печенгский район (81554) 3 11 18 8 921 516 00 22

Информация, поступившая по телефонам «горячей линии», будет тщательно проверена.

При подтверждении фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области будут приняты все меры административной ответственности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.