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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила земляков с государственными наградами

12:1329 декабря 2016Просмотров: 50

Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 711 за заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено аппаратчику-гидрометаллургу АО «Кольская ГМК» Олегу Дмитриенко и старшему мастеру участка АО «Кольская ГМК» Михаилу Холодову.

С высокими государственными наградами земляков поздравила губернатор Марина Ковтун.

«От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!» – говорится в телеграмме.

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