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Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту разбившегося Ту-154

14:3329 декабря 2016Просмотров: 84

Бортовая техника упавшего в Черное море самолета Ту-154 работала нештатно, заявил на пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — сказал он.

Министр отметил, что предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах случившегося будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154.

Соколов призвал до окончательного объявления результатов работы комиссии не распространять никаких версий крушения, полученных из неофициальных источников.

В свою очередь, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что, по предварительной оценке данных с бортовых регистраторов, явных отказов техники не было. Он отметил, что расшифровка информации с самописцев займет не менее десяти дней, а окончательные выводы будут через месяц.

По словам Байнетова, последний полет лайнера продолжался около 70 секунд, он поднялся на высоту 250 метров при скорости 360-370 км/ч. При этом «особая ситуация» на борту развивалась около 10 секунд.

Самолет Ту-154 министерства обороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находилось 92 человека, все они погибли. На месте крушения идет поисково-спасательная операция.

Комиссия, созданная для расследования катастрофы, рассматривает несколько версий случившегося. Основными рабочими гипотезами являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка экипажа и техническая неисправность самолета, сообщает РИА Новости

Ранее ФСБ сообщила, что не нашла признаков того, что крушение Ту-154 вызвал теракт или диверсия на борту.

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