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Мурманская таможня: в Новый год через границу

10:1529 декабря 2016Просмотров: 85

В праздничные новогодние каникулы в пограничных автомобильных пунктах пропуска традиционно в разы увеличиваются пассажиропотоки и потоки легкового автотранспорта, пассажирских туристических автобусов.

В эти дни важно грамотно планировать поездку через границу с учётом пиковых загрузок полос движения и одномоментного скопления граждан и автотранспорта.

В предстоящие новогодние праздники в пограничных автомобильных пунктах пропуска контролирующие службы будут работать в усиленном режиме. График работы пунктов пропуска не изменится.

МАПП Салла (российско-финляндский участок границы) – открыт с 9.00 до 22.00.

В этом пункте пропуска в периоды пиковых нагрузок будут открываться уличные павильоны для проведения пограничного паспортного контроля. При выезде с территории ЕАЭС таможенный контроль минимален, поэтому пересечение границы через уличные павильоны равнозначно проезду по «зелёному» коридору. Однако, воспользоваться уличными павильонами смогут только путешественники на личном легковом автотранспорте и при условии, что все пассажиры являются членами одной семьи.

Группы туристов (в том числе детские), следующие через границу на автобусах, а также группы физических лиц, не являющиеся членами одной семьи и следующие в одном транспортом средстве, проходят паспортный и таможенный контроль только через основное здание пункта пропуска. Основным зданием могут воспользоваться и другие граждане, не желающие проходить оформление через уличные павильоны.

МАПП Лотта (российско-финляндский участок границы) – открыт с 9.00 до 22.00.

МАПП Борисоглебск (российско-норвежский участок границы) – открыт с 10.00 до 23.00

В этих пунктах пропуска паспортный и таможенный контроль с использованием системы «красного» и «зеленого» коридоров осуществляется в основном здании пункта пропуска как в направлении выезда, так и в направлении въезда.

Собираясь в путь, немаловажно провести ревизию своей дорожной и автомобильной аптечки на предмет сроков годности находящихся в них лекарственных препаратов, а также заранее ознакомиться с действующим таможенным законодательством страны выезда и въезда на предмет запретов и ограничений на ввоз-вывоз товаров.
    
Дополнительно сообщаем, что для оперативного приёма сообщений, обращений и жалоб граждан по вопросам деятельности таможни в Мурманской таможне в круглосуточном режиме работает телефон Доверия 23-70-20.
    
Мурманская таможня желает всем комфортного пересечения границы, праздничного настроения и соблюдения таможенного законодательства.

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