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Общественный транспорт в Мурманске будет ходить всю новогоднюю ночь

20:1129 декабря 2016Просмотров: 43

Автобусы и троллейбусы в Мурманске в Новый год будут ходить всю ночь, и ждать их долго не придется. Об этом сегодня рассказал директор предприятия «Электротранспорт» Сергей Коробков. Уже известно расписание.

Шесть троллейбусов будут ходить по четвертому маршруту, пять - по шестому и пять автобусов по восемнадцатому маршруту. Этого, по словам Сергея Коробкова, достаточно, чтобы люди смогли вовремя добраться туда, куда запланировали.

Сергей Коробков, директор предприятия «Электротранспорт»: «Интервалы движения вполне комфортные будут, от 15 до 17 минут - это в основное время. То есть, ночные автобусы и троллейбусы уже в 23 часа будут на линии готовы перевозить мурманчан. Заканчивать работу 18 маршрут будет в 4 утра с небольшим, троллейбусы около 5 утра».

Проезд не подорожает, будет стоить, как обычно, 25 рублей. Причем, и до полуночи, и после. Что касается проездных, до 12 ночи будут действовать декабрьские, после - январские.

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