Победителями Кубка Губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту стали спортсмены из Кировска и Мончегорска

На горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори состоялись ставшие уже традиционными соревнования по горнолыжному спорту на Кубок Губернатора Мурманской области.



В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена двух возрастных групп - 2005-2006г.р., 2007 – 2008 г.р. - из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска и города Полярные Зори. Победителями и призерами Кубка Губернатора Мурманской области стали представители Кировской и Мончегорской спортивных школ олимпийского резерва по горнолыжному спорту.



В церемонии открытия и награждения победителей принял участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, а также директор Кольской АЭС Василий Омельчук и депутат областной Думы Олег Черкашин.



Участники и гости соревнований отметили высокое качество подготовки горнолыжного комплекса «Салма».



