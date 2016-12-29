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Полное видео программы «Новости»

20:0029 декабря 2016Просмотров: 33

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 29 декабря 2016 года.

Сегодня в выпуске:

Ходить страшно, машины буксуют, коммунальщики будут наказаны рублём. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов совместно с депутатами провёл рейд.

В новогоднюю ночь - на общественном транспорте. Автобусы и троллейбусы будут ходить с вечера до утра.

Противотанковые ледяные рвы и памятник бесхозяйственности - депутат областной думы Олег Черкашин о проблеме вывоза снега в Никеле.

Деревянных дел мастера. Самый северный фестиваль плотницкого искусства в мире прошёл в Никеле.

Кто куда, а мы на елку! В Новый год в центре города будет громко и весело.

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