Праздничный режим работы погранветконтроля

Территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что для проведения ветеринарного контроля товаров и животных, перемещаемых через государственную границу России, в выходные и праздничные дни необходимо обращаться в пограничный контрольный ветеринарный пункт (ПКВП), расположенный в Мурманском морском рыбном порту - морском пункте пропуска «Мурманск».

Работа ПКВП в морском пункте пропуска «Мурманск» организована в круглосуточном режиме.

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