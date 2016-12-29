Прогноз погоды по Мурманской области на 30 декабря

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем снег, мокрый снег, на западе сильный, налипание мокрого снега.

Ветер ночью западный на севере 12-17 м/с, поземок, на юге 8-13 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, на западе 12-17 м/с, метель. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях до -15°, днем от +2 до -3°. Гололедица, днем ухудшение состояния дорог.





Прогноз погоды на 30 декабря по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-7 0..+2 без осадков снег, мокрый снег Умба -4..-7 0..+2 без осадков снег, мокрый снег Полярные Зори -5..-8 0..+2 без осадков снег, мокрый снег Апатиты -5..-8 0..+2 без осадков снег, мокрый снег Кировск -4..-7 0..-2 без осадков снег, мокрый снег Ковдор -4..-7 0..+2 без осадков снег, мокрый снег Мончегорск -4..-6 0..+2 без осадков снег, мокрый снег Ловозеро -4..-6 -1..-3 без осадков снег, мокрый снег Оленегорск -4..-6 -1..+1 без осадков снег, мокрый снег Никель -3..-5 0..-2 без осадков снег, мокрый снег Заполярный -3..-5 0..-2 без осадков снег, мокрый снег Североморск -3.-5 0..-2 без осадков снег, мокрый снег Мурманск -3..-5 0..-2 без осадков снег, мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 30 декабря