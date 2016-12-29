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Прогноз погоды по Мурманской области на 30 декабря

14:3829 декабря 2016Просмотров: 104

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем снег, мокрый снег, на западе сильный, налипание мокрого снега.

Ветер ночью западный на севере 12-17 м/с, поземок, на юге 8-13 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, на западе 12-17 м/с, метель. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях до -15°, днем от +2 до -3°. Гололедица, днем ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 30 декабря по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-7

0..+2

без осадков

снег, мокрый снег

Умба

-4..-7

0..+2

без осадков

снег, мокрый снег

Полярные Зори

-5..-8

0..+2

без осадков

снег, мокрый снег

Апатиты

-5..-8

0..+2

без осадков

снег, мокрый снег

Кировск

-4..-7

0..-2

без осадков

снег, мокрый снег

Ковдор

-4..-7

0..+2

без осадков

снег, мокрый снег

Мончегорск

-4..-6

0..+2

без осадков

снег, мокрый снег

Ловозеро

-4..-6

-1..-3

без осадков

снег, мокрый снег

Оленегорск

-4..-6

-1..+1

без осадков

снег, мокрый снег

Никель

-3..-5

0..-2

без осадков

снег, мокрый снег

Заполярный

-3..-5

0..-2

без осадков

снег, мокрый снег

Североморск

-3.-5

0..-2

без осадков

снег, мокрый снег

Мурманск

-3..-5

0..-2

без осадков

снег, мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 30 декабря

Температура воздуха

утром -3..-5

днем 0..-2

вечером 0..-2

Осадки

 без осадков

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

 

 

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