Прогноз погоды по Мурманской области на 30 декабря

Облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем снег, мокрый снег, на западе сильный, налипание мокрого снега.
Ветер ночью западный на севере 12-17 м/с, поземок, на юге 8-13 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, на западе 12-17 м/с, метель. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях до -15°, днем от +2 до -3°. Гололедица, днем ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 30 декабря по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-4..-7
|
0..+2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Умба
|
-4..-7
|
0..+2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-5..-8
|
0..+2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Апатиты
|
-5..-8
|
0..+2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Кировск
|
-4..-7
|
0..-2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Ковдор
|
-4..-7
|
0..+2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Мончегорск
|
-4..-6
|
0..+2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Ловозеро
|
-4..-6
|
-1..-3
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Оленегорск
|
-4..-6
|
-1..+1
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Никель
|
-3..-5
|
0..-2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Заполярный
|
-3..-5
|
0..-2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Североморск
|
-3.-5
|
0..-2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
0..-2
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 30 декабря
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем 0..-2
|
вечером 0..-2
|
Осадки
|
без осадков
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег