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Салют в Мурманске запустят через два часа после боя курантов

20:0629 декабря 2016Просмотров: 43

Как и где встретить бой курантов? Наверное, почти все уже распланировали праздничную ночь. Многие мурманчане, конечно, приедут к главной новогодней елке на Пяти углах. Когда в Мурманске запустят салют и чем наш новый год лучше питерского - расскажут Наталья Алексеенко и Сергей Ломако.

Алина Лысюк и сынишкой Славой специально приехали в Мурманск из Санкт-Петербурга, чтобы провести здесь все новогодние праздники. В Питере сейчас дожди и слякоть, снега нет, а здесь, говорят, красота.

Алина Лысюк: «Восторгаемся снегом. Безумно рады. Много-много лет назад уехали из Мурманска в Санкт-Петербург. Сейчас вернулись к друзьям, к родственникам. Очень хотим просто безумно провести эти каникулы».

В новогоднюю ночь Алина с семьей и с друзьями поедут за город на дачу. Там и встретят 2017-ый. Впрочем, и в Мурманске после полуночи будет весело, громко и красочно.

Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации Мурманска: «Мы вам предлагаем очень интересную, увлекательную программа «В сказку», где вас поздравит Дед Мороз со Снегурочкой. Театрализованное представление начнется в половину второго, праздничный салют прозвучит в два часа ночи».

Так что, есть время пару часов посидеть за столом, и потом отправиться в центр Мурманска.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Дорогие мурманчане! Уважаемые земляки. Осталось совсем немного времени, и 2016 год уйдет в историю нашего города. Это был очень важный год, замечательный. Год столетия нашего города. В этот год мы строили дома, открывали парки и скверы, фонтаны. Строили спортивные площадки, учили наших детей. Я хочу, чтобы 2017 год, первый год второго столетия в истории нашего города был таким же замечательным, как 2016-й. Я хочу пожелать вам успехов, я хочу пожелать вам счастья, добра, теплоты и любви нашим семьям. Пусть ваши дети радуют вас. С наступающим Новым годом, дорогие мурманчане!»

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