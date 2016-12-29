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У мурманчанина в сауне украли дорогостоящий телефон

13:3129 декабря 2016Просмотров: 62

В отдел мурманской полиции обратился мурманчанин 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что он отдыхал вместе со знакомыми в сауне. 

Мобильный телефон стоимостью 19 900 рублей он оставил в помещении раздевалки. Когда начал собираться домой, то телефон не обнаружил.

Полицейские опросили свидетелей происшествия, а также администраторов сауны.

Позже, сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон украл ранее не судимый безработный клиент сауны 1993 года рождения, который также отдыхал в данном заведении.

Мужчина отрицал свою причастность к краже, однако когда полицейские в ходе обыска по месту его жительства нашли сим-карту, принадлежащую потерпевшему, он признался, что украл телефон и продал его незнакомцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении 23-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения сводобы на срок до 2 лет.

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