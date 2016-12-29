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У Мурманской области появилась возможность для создания зон территориального развития

16:4929 декабря 2016Просмотров: 48

Правительством России на основании интегрального показателя социально-экономического положения регионов утвержден перечень субъектов России, на территориях которых допускается создание зон территориального развития.

Теперь этим инструментом территориального развития может воспользоваться и Мурманская область.

В случае создания зон территориального развития в отдельных муниципальных образованиях Мурманской области инвесторы смогут претендовать на предоставление целого ряда преференций, наиболее значимые из которых – создание за счет федеральных средств инфраструктуры в области энергетики и транспорта, необходимой для реализации инвестпроектов.

Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ также предусмотрен ряд иных мер государственной поддержки, в том числе налоговых льгот для резидентов зон территориального развития.

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