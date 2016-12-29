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В мурманском ледовом дворце сегодня открылась выставка-продажа Кировской меховой фабрики

20:0129 декабря 2016Просмотров: 33

Есть модели на любой вкус и кошелек. А к новому году производитель дарит покупателям хорошие скидки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Нутрия, лисица, енот, мутон. Меховые жилеты из песца и чернобурки. По-прежнему на пике популярности норка - легкие, в угоду последним тенденциям моды и дизайна, норковые шубки не оставят равнодушной ни одну северную модницу.

Шубы от Кировской меховой фабрики - это только натуральный мех, качественный пошив и огромный выбор различных моделей. Все изделия промаркированы электронными чипами, что является гарантом качества.

Светлана Соколова, продавец консультант: «В связи с тем, что более 60-ти лет у нас своё зверохозяйство, нами ведутся опытные и селекционные работы; в связи с тем, что у нас более ста лет меховому училищу, где куют кадры для меховой промышленности - естественно, что наши изделия самые тёплые, самые красивые и по ценовой политике очень доступные».

Производитель объявил новогодние скидки до 30% на все модели от классических до ультрамодных. Специально для тех, кто хочет выглядеть в полярную ночь ярко, есть новые разноцветные шубки.

Светлана Соколова, продавец консультант: «Цветовая гамма просто очень широкая, а это сейчас очень модно, даже неестественные цвета для норки, такие как фуксия, бирюза, красный, электрик цвет синий».

Но неизменно все они согреют в холод и смотрятся эффектно. Размерный ряд от 38 до 74-го. Выставка в Ледовом дворце будет работать сегодня и завтра, и возобновит свою работу с 3-го по 8-е января с 10 утра до 8 вечера.

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