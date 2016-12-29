В Никеле снег сдвигали, а не вывозили

«Противотанковые рвы» - такую характеристику дал дворовым проездам в Никеле депутат областной думы Олег Черкашин. Снег там с улиц не вывозился, а сдвигался по свободным углам, которые, по словам депутата, уже закончились.

Центральные улицы посёлка почищены, хотя под снежной кашей лёд. Но стоит автовладельцам заехать во дворы, приходится проявлять мастерство маневрирования.



Олег Черкашин, депутат Мурманской областной думы: «И улицы наши и дворы превратились в обледенелые противотанковые рвы. И непонятно, почему автовладельцы, которые добросовестно платят транспортный налог, вынуждены ездить не по нормальным ровным дорогам, а вот по этому подобию».



Во время рекордных для нашей области снегопадов и частой смены температуры, снег, который своевременно не был убран, под колёсами машин превратился в лёд. А то, что успели убрать с дорог, а вернее сдвинуть на обочины и в палисадники, превратилось в неряшливые кучи. Вмерзшими в ледяные горы оказались деревья, дорожные знаки и дорогостоящие элементы дорожной безопасности.



Олег Черкашин, депутат Мурманской областной думы: «На них было потрачено из бюджета города более четырёх миллионов рублей. И при дальнейшем сдвигании снега вопрос во что они превратятся. Мы летом посмотрим, что от них останется».



Снег сдвигали во все свободные углы, в том числе и на главную площадь посёлка, где уже через несколько дней жители будут встречать Новый год.



Олег Черкашин, депутат Мурманской областной думы: «Ну вот это ещё одна городская достопримечательность, стела, посвящённая двадцатилетию освобождения Никеля от немецко-фашистских захватчиков. Но в данный момент она представляет собой памятник бесхозяйственности и победе администрации Никеля над жителями города».



Владислав Мусин, депутат Совета депутатов Печенгского района: «Недостаток техники, грейдера, который снег убирает и именно снегоуборочной техники, которая его вывозит. Я просматривал документы подрядной организации, и юридически у них звучит фраза в контракте «сдвиг снега». А такой фразы как вывоз снега не присутствует».



Оценку неудовлетворительно ставят такой заботе дорожников о безопасности движения и в районном ГИБДД.



Федор Кузьмин, начальник отдела ГИБДД по Печенгскому району: «Непосредственно содержатели в черте городского поселения Никель не готовы к своевременному, оперативному устранению последствий снегопада. Ну, складывается впечатление, значит, результат такой работу устраивает всех. Потому, что нами возбуждено только за последнюю неделю порядка десяти административных производств».



Прокомментировать ситуацию мы попросили главу администрации городского поселения Никель Андрея Пономарева.



Андрей Пономарев, глава администрации городского поселения Никель: «За дороги отвечает не администрация городского поселения Никель, а администрация Печенгского района. Что касается благоустройства, за которое отвечает непосредственно Никель, это тротуары и пешеходные маршруты, они все почищены, все подсыпаны и снег вывезен. Всё что остальное эксплуатируется, это делает у нас мостовое хозяйство. И непосредственно курирует это Печенгский район. Сейчас мы достигли консенсуса, что жилищники, которые занимаются обслуживанием, они грузят, а мы своей техникой возим. То есть, уже до этого дошли, что муниципалитет, грубо говоря, за свои деньги это готов предоставить. Это всё контролируемо, это всё в ручном режиме действует».



Андрей Пономарев заверил, что в соответствии с планом, снежные завалы вокруг стелы и с центральной площади посёлка будут убраны в ближайшие сутки.