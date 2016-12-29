За убийство жены мурманчанин осужден к 9 годам лишения свободы

Приговором Ленинского районного суда г. Мурманска Николай Шорохов признан виновным в убийстве своей жены, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор, указав, что не имел намерения убивать жену, хотел только ее успокоить, так как она в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно. Кроме того, считает, что с учетом обстоятельств преступления, ему назначено слишком суровое наказание.

В суде апелляционной инстанции государственный обвинитель возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку вина осужденного подтверждалась совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Об умысле Шорохова на причинение смерти свидетельствует то, что он длительное время сдавливал рукой шею потерпевшей и прекратил свои действия лишь после того, как женщина перестала подавать признаки жизни. Также государственный обвинитель просил оставить без изменения назначенное осужденному наказание, поскольку оно является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с мнением прокурора и оставила апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения. Приговор Ленинского районного суда г. Мурманска в отношении Шорохова вступил в законную силу.



