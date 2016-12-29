Житель Мурмашей воткнул нож в горло коллеге по работе

В Мурманской области заключен под стражу местный житель поселка Мурмаши Кольского района, обвиняемый в убийстве.

В вечернее время 24 декабря, находясь на рабочем месте, 27-летний житель поселка Мурмаши в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с коллегой по работе, нанес последнему один удар ножом шею.

От полученного ранения 36-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения по стражу, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.