16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Человек – тренер собаки или собака – тренер человека?

20:0530 декабря 2016Просмотров: 164

Кто кого воспитывает – человек животное, или животное человека? Владимир Школьников вместе с профессором зоологии Казимиром Занзибарским попытались выяснить, что собаки-спортсмены думают о своих хозяевах. 

Реклама
Читайте также
«Новогодний клип ТВ-21»Новогодние мечты и пожелания маленьких мурманчанКак проснуться в полярную ночь?Полный тайский контакт
Перепел – тоже петушок. Что ждать от символа будущего годаКорреспондент ТВ-21 стала сыроедомПочему мурманчанки без страха лезут купаться в ледяную прорубь?За минувшие сутки на дорогах Мурманской области погиб один человекРасписание работы катков в Мурманской областиДоверчивого мурманчанина обманули при покупке компьютера
Комментарии
До окончанияполярной ночиосталось:00:00:00:00дничасминсек
Декабрь2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2016 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  