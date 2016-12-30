Человек – тренер собаки или собака – тренер человека?
20:0530 декабря 2016Просмотров: 164
Кто кого воспитывает – человек животное, или животное человека? Владимир Школьников вместе с профессором зоологии Казимиром Занзибарским попытались выяснить, что собаки-спортсмены думают о своих хозяевах.
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