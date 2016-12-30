Как работает общественный транспорт в Мурманске на Новый год

Каждый Новый год предприятие АО «Электротранспорт» организует круглосуточное дежурство.



Сразу после торжественного боя курантов и примерно до 5 часов утра мурманчане могут добраться в разные уголки города, купив билет на проезд по обычной цене, в то время как тарифы такси в этот день повышаются в 2-3 раза. Однако расписание движения городского транспорта на период новогодних праздников будет отличаться от привычного.

В канун новогодней ночи, 31 декабря, все городские троллейбусы и автобусы № 10, 18, 24 будут работать по расписанию «Зима.

Суббота». Последние машины отправятся с конечных пунктов до полуночи. Троллейбус № 3 уйдет от остановки «Ул. Гаджиева» в 22.45, от «Ул. Радищева» - в 23.17. Троллейбусы № 4 - от «Ул. Адмирала флота Лобова» - в 22.23, от «Ул. Генерала Щербакова» - в 23.07. Троллейбус № 6 - от «Ул. Карла Либкнехта» - в 22.24, «Ул. Героев Рыбачьего» в 23.05. Троллейбус № 10 - от «Ул. Героев Рыбачьего» - в 21.49, от «Ул. Карла Маркса» - в 22.25. Автобус № 10 - от «Ул. Героев Рыбачьего» - в 22.57, от завода «Севморпуть» - в 22.00. Автобус № 18 - от «Ул. Фадеев Ручей» - в 23.15, от «Ул. Саши Ковалева» - в 22.22. Автобус № 24 - от «Ул. Ленинградская» - в 22.35, от Абрам-Мыса - в 23.23.

По своим расписаниям «Зима. Суббота» также будут работать автобусы № 5, 11, 19, 27, 33Р и подвозочные маршруты № 3Т, 4Т, 6Т, 7Т.

А вот автобусы № 1, 25, 29 на линию 31 декабря не выйдут, их работа возобновится только 9 января следующего года. Также запланированы недельные каникулы и для социально значимого маршрута по городскому кладбищу: с 31 декабря по 6 января эти автобусы ездить не будут.

В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбусы № 4, 6 и автобус № 18 будут работать по специальному расписанию «Новогодняя ночь». От «Ул. Лобова» «четверка» пойдет в 23.03, 23.33, 0.02, 0.16, 0.30, 0.44, 1.00, 1.15, 1.30, 1.45, 1.59, 2.13, 2.27, 2.43, 2.58, 3.12, 3.40, 4.11. В обратном направлении от «Ул. Щербакова» - в 23.45, 0.16, 0.44, 0.59, 1.14, 1.28, 1.43, 1.57, 2.12, 2.27, 2.41, 2.55, 3.10, 3.25, 3.40, 3.54, 4.22, 4.53. Троллейбусы № 6 от «Ул. Карла Либкнехта» отправятся в 23.03, 23.20, 23.36, 23.52, 0.08, 0.24, 0.42, 0.58, 1.13, 1.29, 1.46, 2.03, 2.19, 2.34, 2.50, 3.06, 3.24, 3.24, 3.39, 3.55, 4.10. От «Улицы Героев Рыбачьего» - в 23.44, 0.00, 0.16, 0.32, 0.48, 1.05, 1.23, 1.39, 1.53, 2.09, 2.25, 2.42, 2.58, 3.14, 3.14, 3.29, 3.45, 4.03, 4.18, 4.34, 4.49. Автобусы № 18 с конечной «Ул. Саши Ковалева» пойдут в 23.07, 23.43, 0.01, 0.20, 0.40, 0.58, 1.17, 1.34, 1.54, 2.11, 02,31, 3.07. В сторону севера, от «Ул. Фадеев Ручей» - в 0.00, 0.36, 0.56, 1.12, 1.32, 1.51, 2.09, 2.26, 2.46, 3.06, 3.23, 4.01. Автобусы № 3Т, 4Т, 6Т, 7Т, 1, 11, 25, 29 в первый день нового года на маршруты не выйдут. Автобусы № 5, 10, 18, 24, 27, 33Р пойдут по специальному расписанию «1 января». Автобус № 27 будет курсировать по маршруту: «Ул. Крупской» - «Ул. Свердлова».

По расписанию «Зима. Воскресенье» 1 января станут ездить автобусы № 19. Со 2 по 8 января 2017 года все троллейбусы и автобусы № 5, 10, 18, 19, 24, 27, 33Р будут ходить по расписаниям «Зима. Воскресенье». На этот же период скорректирован график движения подвозочных маршрутов № 3Т, 4Т, 6Т, 7Т. С подробным расписанием движения городского транспорта в новогодние и праздничные дни можно ознакомиться на официальном сайте АО «Электротранспорт».



