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Мурманск к Новому году засиял гирляндами и светящейся бахромой

13:2730 декабря 2016Просмотров: 85

К Новому году Мурманск засиял километрами гирлянд, сказочные светодиодные фигуры украсили каждый округ столицы Заполярья.

«Всего город украсят 200 светящихся консолей, 18 километров гирлянд, более 3 километров светящейся бахромы и около тысячи новогодних шаров, а также уже полюбившиеся мурманчанам сказочные звери», - цитирует пресс-служба мэрии инженера «Мурманские городские парки и скверы» Олега Малышкина.

В центре Мурманска на площади Пять Углов установлено новое светодиодные панно с гигантскими снеговиками, снежинками, цветами, бабочками и листьями. Всего 75 элементов символизируют времена года.

Жителей других округов Мурманска радуют светящиеся снеговики-музыканты, световые фонтаны, олени, совы, лисы и диковинные светодиодные елки. Так, в Первомайском округе установлено панно, на котором у айсберга двое медвежат резвятся и играют в снежки.

Украшение Мурманска продолжится в новом году. С 4 января во всех округах начнется работа по установке ледяных скульптур со светодиодной подсветкой, художники надеются, что погода позволит реализовать все задуманное, сообщает Интерфакс.

В парке культуры и отдыха на Семеновском озере у лодочной станции изо льда возведут царство Снежной королевы. Кроме того, у лодочной станции поселятся герои мультфильма «Приключения капитана Врунгеля».

В центре Мурманска художники вырежут скульптуры персонажей русских сказок - Ивана-царевича, Бабы Яги, Данилы-мастера, Кощея Бессмертного, царевны-лягушки и других. В Первомайском округе появятся ледяной лабиринт и ледяная горка с композицией в стиле народов Севера.

 

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