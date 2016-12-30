Почему мурманчанки без страха лезут купаться в ледяную прорубь?
20:0130 декабря 2016Просмотров: 182
С каждый годом людей, которые занимаются зимним плаванием, становится все больше. И чем суровей зимы, тем азартней «моржи». Каждый день у проруби на Семеновском озере собираются люди, желающие испытать все прелести купания в ледяной воде.
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+
если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter