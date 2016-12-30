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Прогноз погоды по Мурманской области на 31 декабря

13:4930 декабря 2016Просмотров: 56

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой. местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега,  днем местами небольшой, на севере умеренный снег. Ветер ночью западный, днем северо-западный, северный 11-16 м/с, поземок. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на «31» декабря 2016 года по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-4..-6

-4..-6

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Умба

-2..-4

-2..-4

снег, мокрый снег

без осадков

Полярные Зори

-3..-5

-3..-5

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Апатиты

-4..-6

-4..-6

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Кировск

-4..-6

-4..-6

небольшой снег, мокрый снег

без осадков

Ковдор

-3..-5

-3..-5

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег

Мончегорск

-3..-5

-3..-5

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег

Ловозеро

-2..-4

-2..-4

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег

Оленегорск

-1..-3

-1..-3

небольшой снег, мокрый снег

небольшой снег

Никель

-1..-3

-1..-3

снег

снег

Заполярный

-1..-3

-1..-3

снег

снег

Североморск

-0..-2

0..-2

снег

снег

Мурманск

0..-2

0..-2

снег

снег

 

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 31 декабря

Температура воздуха

утром 0..-2

днем 0..-2

вечером -1..-3

Осадки

снег

снег

снег
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