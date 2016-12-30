Прогноз погоды по Мурманской области на 31 декабря

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой. местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, днем местами небольшой, на севере умеренный снег. Ветер ночью западный, днем северо-западный, северный 11-16 м/с, поземок. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на «31» декабря 2016 года по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -4..-6 -4..-6 небольшой снег, мокрый снег без осадков Умба -2..-4 -2..-4 снег, мокрый снег без осадков Полярные Зори -3..-5 -3..-5 небольшой снег, мокрый снег без осадков Апатиты -4..-6 -4..-6 небольшой снег, мокрый снег без осадков Кировск -4..-6 -4..-6 небольшой снег, мокрый снег без осадков Ковдор -3..-5 -3..-5 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег Мончегорск -3..-5 -3..-5 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег Ловозеро -2..-4 -2..-4 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег Оленегорск -1..-3 -1..-3 небольшой снег, мокрый снег небольшой снег Никель -1..-3 -1..-3 снег снег Заполярный -1..-3 -1..-3 снег снег Североморск -0..-2 0..-2 снег снег Мурманск 0..-2 0..-2 снег снег

Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 31 декабря