Прогноз погоды по Мурманской области на 31 декабря

Облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой. местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, днем местами небольшой, на севере умеренный снег. Ветер ночью западный, днем северо-западный, северный 11-16 м/с, поземок. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на «31» декабря 2016 года по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Умба
|
-2..-4
|
-2..-4
|
снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Полярные Зори
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Апатиты
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Кировск
|
-4..-6
|
-4..-6
|
небольшой снег, мокрый снег
|
без осадков
|
Ковдор
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-3..-5
|
-3..-5
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Ловозеро
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой снег, мокрый снег
|
небольшой снег
|
Никель
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег
|
снег
|
Заполярный
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег
|
снег
|
Североморск
|
-0..-2
|
0..-2
|
снег
|
снег
|
Мурманск
|
0..-2
|
0..-2
|
снег
|
снег
Прогноз температуры воздуха по г. Мурманску на 31 декабря
|
Температура воздуха
|
утром 0..-2
|
днем 0..-2
|
вечером -1..-3
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег