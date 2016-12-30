Расписание работы катков в Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сообщает о работе катков в новогодние праздники.
Стадион «Строитель» (Мурманск)
Вход от 150 до 250 рублей.
Расписание:
30 декабря – с 19:00 до 22:00
31 декабря и 01 января – выходной
2-6 января – с 18:00 до 22:00
7 и 8 января – с 17:00 до 22:00
Спорткомплекс «Авангард» (Мурманск)
Вход бесплатный
Расписание:
31 декабря и 1, 2, 7 января – выходной
3-6, 8 января с 12:00 до 22:00
Открытый каток в Долине Уюта (Мурманск)
http://www.uscenter.ru/index.php/dolinauyuta/41-dolina-uyuta/dopolnitelnye-uslugi-dolina-uyuta/101-massovoe-katanie
Вход от 60 до 100 рублей.
Расписание:
31 декабря и 1, 2 января – выходной
3-8 января с 13:00 до 20:00
Центральный стадион профсоюзов (Мурманск)
Вход от 150 до 200 рублей.
Расписание:
31 декабря и 1 января – выходной
2-8 января с 15:00 до 22:00
Закрытый каток в Ледовом Дворце Спорта (Мурманск)
http://www.uscenter.ru/index.php/massovoe-kataniedy
Вход от 110 до 150 рублей.
Расписание:
1, 2, 7 января выходные
3, 4, 5, 8 января - с 16.30 до 21.15
6 января - с 15.15 до 21.15
Городской каток Кировска
Кировск, ул. 50 лет Октября, 6
Крытый каток в ДЮСШ «Юность» (Кировск)
Расписание:
1 января выходной
02 января с 17.30 до 20.00
3-8 января с 16.00 до 20.00
Академический каток (Апатиты, ул. Ферсмана, 43а)
Расписание:
Ежедневно с 12.00 до 21.00
Ледовый каток Кольской АЭС (Полярные Зори)
http://news.zori.ru/vse-na-led/
Полярные Зори, ул. Строителей, 9
Расписание:
3-8 января с 17.00 до 19.30