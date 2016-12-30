Расписание работы катков в Мурманской области

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области сообщает о работе катков в новогодние праздники.

Стадион «Строитель» (Мурманск)

http://stadionstroitel.ru/

Вход от 150 до 250 рублей.

Расписание:

30 декабря – с 19:00 до 22:00

31 декабря и 01 января – выходной

2-6 января – с 18:00 до 22:00

7 и 8 января – с 17:00 до 22:00

Спорткомплекс «Авангард» (Мурманск)

http://gscavangard.ru

Вход бесплатный

Расписание:

31 декабря и 1, 2, 7 января – выходной

3-6, 8 января с 12:00 до 22:00

Открытый каток в Долине Уюта (Мурманск)

http://www.uscenter.ru/index.php/dolinauyuta/41-dolina-uyuta/dopolnitelnye-uslugi-dolina-uyuta/101-massovoe-katanie

Вход от 60 до 100 рублей.

Расписание:

31 декабря и 1, 2 января – выходной

3-8 января с 13:00 до 20:00

Центральный стадион профсоюзов (Мурманск)

http://centralstadion.ru/

Вход от 150 до 200 рублей.

Расписание:

31 декабря и 1 января – выходной

2-8 января с 15:00 до 22:00

Закрытый каток в Ледовом Дворце Спорта (Мурманск)

http://www.uscenter.ru/index.php/massovoe-kataniedy

Вход от 110 до 150 рублей.

Расписание:

1, 2, 7 января выходные

3, 4, 5, 8 января - с 16.30 до 21.15

6 января - с 15.15 до 21.15

Городской каток Кировска

Кировск, ул. 50 лет Октября, 6

8(81531) 32-845

Крытый каток в ДЮСШ «Юность» (Кировск)

http://юность-апатиты.рф/

Расписание:

1 января выходной

02 января с 17.30 до 20.00

3-8 января с 16.00 до 20.00

Академический каток (Апатиты, ул. Ферсмана, 43а)

Расписание:

Ежедневно с 12.00 до 21.00

Ледовый каток Кольской АЭС (Полярные Зори)

http://news.zori.ru/vse-na-led/

Полярные Зори, ул. Строителей, 9

Расписание:

3-8 января с 17.00 до 19.30