Таможня информирует

По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 11.00 часов «30» декабря 2016 года

в пограничных пунктах пропуска сложилась следующая ситуация:

Российско-норвеж ский участок границы

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления __2__ транспортных средств, на въезд в Россию движение свободно.

Российско-финлян дский участок границы

В МАПП Лотта движение транспортных средств «на въезд-выезд движение свободно».

В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления __4__ транспортных средств, на въезд в Россию ожидают оформления __2__ транспортных средств.