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Таможня информирует

11:2530 декабря 2016Просмотров: 23

По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 11.00 часов «30» декабря 2016 года

в пограничных пунктах пропуска сложилась следующая ситуация:

Российско-норвежский участок границы

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления __2__ транспортных средств, на въезд в Россию движение свободно.

Российско-финляндский участок границы

В МАПП Лотта движение транспортных средств «на въезд-выезд движение свободно».

В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления __4__ транспортных средств, на въезд в Россию ожидают оформления __2__ транспортных средств.

 

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