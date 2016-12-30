Таможня информирует

По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 11.00 часов «30» декабря 2016 года
в пограничных пунктах пропуска сложилась следующая ситуация:
Российско-норвеж
В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления __2__ транспортных средств, на въезд в Россию движение свободно.
Российско-финлян
В МАПП Лотта движение транспортных средств «на въезд-выезд движение свободно».
В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления __4__ транспортных средств, на въезд в Россию ожидают оформления __2__ транспортных средств.