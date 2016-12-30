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За минувшие сутки на дорогах Мурманской области погиб один человек

14:5730 декабря 2016Просмотров: 80

За сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы, один человек погиб.

29 декабря в 14:50 в Полярных Зорях водитель автомобиля "ВАЗ-2110", двигаясь по федеральной автодороге Р-21 "Кола" не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота Королла". В ДТП водитель и 16-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" получили телесные повреждения.

29 декабря в 12:10 в Кольском районе на трасса Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Хонда ЦРВ" при совершении правого поворота не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Лифан Х60". В происшествии пострадал водитель автомобиля "Тойота Королла".

29 декабря в 7:00 в Оленегорском районе на 1288-м километре автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля "Рено" по неустановленной причине не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Мазда". В результате происшествия госпитализированы водители обоих автомобилей, а 57-летний пассажир автомобиля "Рено" скончался в медучреждении.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 512 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 176 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Всего было оформлено 112 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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