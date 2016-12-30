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За продажу наркотиков мурманчанину грозит до 20 лет тюрьмы

11:0330 декабря 2016Просмотров: 54

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из первомайского отдела полиции установили и задержали у дома по улице Бочкова 34-летнего мурманчанина. Он продал наркозависимому лицу предположительно наркотическое средство.

Подозреваемого в сбыте доставили в отдел полиции, а изъятое вещество направили на экспертизу.

Эксперт установил, что житель Мурманска 1982 года рождения продал наркотик, содержащий 3-метилфентанил, героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин массой 0,0650 грамма, что является крупным размером.

В отношении марманчанина возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан  в порядке ст. 91 УПК РФ. За совершенное деяние ему может быть вынесен приговор в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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