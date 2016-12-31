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Для тех, кто едет за границу

13:5131 декабря 2016Просмотров: 72

По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13.00 часов «31» декабря 2016 года в пограничных пунктах пропуска сложилась следующая ситуация:

Российско-норвежский участок границы

В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 4 транспортных средства, на въезд в Россию движение свободно.

Российско-финляндский участок границы

В МАПП Лотта движение транспортных средств на въезд-выезд движение свободно.

В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 1 транспортное средство.

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