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Мурманчане решили отказаться от покупки живых ёлок

14:1731 декабря 2016Просмотров: 67

За несколько часов до наступления нового года ёлочные базары в Мурманске пустуют. В этом году мурманчане решили отказаться от покупки живых елей, предпочли им искусственные.

Ёлочные базары в эти часы работают в разных частях города. В продаже ели ( от 700 до 900 рублей) и сосны ( 800-100 р.). Как отмечают продавцы, все деревья были выращены в питомниках в Пензенской, Тверской или Тамбовской областей.
Горожане почти не покупают целые деревья, но есть спрос на еловые ветки.

Как показывает практика прошлых лет, уже после десяти вечера продавцы покинут свои торговые точки, бросив елки и сосны, которые после боя курантов уже никому не будут нужны.

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