12 лет жизни в Мурманске. Почему три сына норвежца Свейна Гранде говорят только по-русски?

Борь Вордмал, норвежский журналист, работающий для телекомпании NRK, хорошо знаком своим мурманским коллегам. Он не раз приезжал в Мурманск, участвовал в семинарах для корреспондентов региональных СМИ, был членом Жюри международного кинофестиваля "Северный Характер". Он изучает русский язык и интересуется жизнью большого соседа. В начале нового года он опубликовал материал о своем соотечественннике, проживающем в самом большом российсском городе за полярным кругом.
Свейн Гранде (Svein Grande) живет в Мурманске 12 лет и прекрасно там себя чувствует. Он построил себе норвежский дом,
но по-норвежски ему говорить доводится нечасто. Трое его сыновей говорят только по-русски.
На участке в 0,2 гектара на окраине Мурманска он и его русская жена недавно построили себе типично норвежский дом.
«Никаких практических проблем у меня не возникло. Поскольку эта территория предназначена для строительства дач, каких-то
особых требований к постройке не выдвигалось. Это означало, что мы могли строиться так, как захотим», — говорит Свейн
Гранде.
Норвежские стандарты
Одноэтажный собственный дом построен в соответствии с норвежскими стандартами. Большая часть материалов для дома была
закуплена в Мурманске, но что-то пришлось купить в Киркенесе. Последнее, в основном, касалось изоляционных материалов
и окон.
Свейну очень нравится, что они с семьей могут отправиться кататься на скутерах, сразу как выйдут из дома.
Здесь нет никаких ограничений для езды на скутерах, и возможностей проводить жизнь на свежем воздухе — масса.
Свейн считает, что в Норвегии много превратных представлений о России.
«Мне кажется, что в России люди больше заботятся друг о друге. Я живу здесь, и никогда не испытывал никаких неприятных
моментов. И я не чувствую, что меня кто-то в чем-либо ограничивает», — говорит Гранде.
Мальчишки говорят только по-русски
Его сыновья — Снорре (Snorre), Сондре (Sondre) и Лейф (Leif) — всю жизнь живут в Мурманске. Несмотря на то, что их
отец – норвежец, и то, что они поддерживают связи с родственниками в Норвегии, мальчишки говорят только по-русски.
И Свейну Гранде это нравится не очень.
«Моя жена говорит по-русски, и я говорю по-русски. Так что дома у нас звучит русский. Ребята ходят в детский сад,
где все тоже говорят по-русски. Старший начал учиться в школе, и там тоже все по-русски. Вот так».
«Но мы панируем учить с ними норвежский. Мальчишки должны говорить по-норвежски», — говорит Гранде.
Раньше он был фермером
Раньше Свейн Гранде был фермером, работал на границе со Швецией в коммуне Вердал (Verdal) в губернии Северный Трёнделаг.
Гранде принял участие в губернской программе сотрудничества с Белоруссией, когда его старший сын решил попытаться взять
управление хутором на себя. В Минске Гранде выучил русский.
Овладев русским языком и имея опыт участия в строительстве нефтяных платформ, Гранде получил предложение возглавить
отделение подрядной фирмы Reinertsen в Мурманске. За эти годы представления жителя Трёнделага о России изменились
коренным образом.
«Я прекрасно понимаю, что все предрассудки исходят от людей, которые здесь вообще никогда не были. Это так же, как бывает,
когда впервые даешь детям рыбу: «Нам это не нравится». А если к тому же еще и соседские дети рыбу не любят, тогда вообще
кошмар. Хотя рыба — продукт и деликатесный, и вкусный, и полезный для здоровья», — считает Свейн Гранде.
Перевод статьи опубликовал ресурс ИНОСМИ http://inosmi.ru/social/20170103/238481104.html?utm_source=fb1