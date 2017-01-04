12 лет жизни в Мурманске. Почему три сына норвежца Свейна Гранде говорят только по-русски?

Борь Вордмал, норвежский журналист, работающий для телекомпании NRK, хорошо знаком своим мурманским коллегам. Он не раз приезжал в Мурманск, участвовал в семинарах для корреспондентов региональных СМИ, был членом Жюри международного кинофестиваля "Северный Характер". Он изучает русский язык и интересуется жизнью большого соседа. В начале нового года он опубликовал материал о своем соотечественннике, проживающем в самом большом российсском городе за полярным кругом.



Свейн Гранде (Svein Grande) живет в Мурманске 12 лет и прекрасно там себя чувствует. Он построил себе норвежский дом,

но по-норвежски ему говорить доводится нечасто. Трое его сыновей говорят только по-русски.

На участке в 0,2 гектара на окраине Мурманска он и его русская жена недавно построили себе типично норвежский дом.

«Никаких практических проблем у меня не возникло. Поскольку эта территория предназначена для строительства дач, каких-то

особых требований к постройке не выдвигалось. Это означало, что мы могли строиться так, как захотим», — говорит Свейн

Гранде.

Норвежские стандарты

Одноэтажный собственный дом построен в соответствии с норвежскими стандартами. Большая часть материалов для дома была

закуплена в Мурманске, но что-то пришлось купить в Киркенесе. Последнее, в основном, касалось изоляционных материалов

и окон.



Свейну очень нравится, что они с семьей могут отправиться кататься на скутерах, сразу как выйдут из дома.

Здесь нет никаких ограничений для езды на скутерах, и возможностей проводить жизнь на свежем воздухе — масса.

Свейн считает, что в Норвегии много превратных представлений о России.

«Мне кажется, что в России люди больше заботятся друг о друге. Я живу здесь, и никогда не испытывал никаких неприятных

моментов. И я не чувствую, что меня кто-то в чем-либо ограничивает», — говорит Гранде.

Мальчишки говорят только по-русски

Его сыновья — Снорре (Snorre), Сондре (Sondre) и Лейф (Leif) — всю жизнь живут в Мурманске. Несмотря на то, что их

отец – норвежец, и то, что они поддерживают связи с родственниками в Норвегии, мальчишки говорят только по-русски.

И Свейну Гранде это нравится не очень.

«Моя жена говорит по-русски, и я говорю по-русски. Так что дома у нас звучит русский. Ребята ходят в детский сад,

где все тоже говорят по-русски. Старший начал учиться в школе, и там тоже все по-русски. Вот так».

«Но мы панируем учить с ними норвежский. Мальчишки должны говорить по-норвежски», — говорит Гранде.

Раньше он был фермером

Раньше Свейн Гранде был фермером, работал на границе со Швецией в коммуне Вердал (Verdal) в губернии Северный Трёнделаг.

Гранде принял участие в губернской программе сотрудничества с Белоруссией, когда его старший сын решил попытаться взять

управление хутором на себя. В Минске Гранде выучил русский.

Овладев русским языком и имея опыт участия в строительстве нефтяных платформ, Гранде получил предложение возглавить

отделение подрядной фирмы Reinertsen в Мурманске. За эти годы представления жителя Трёнделага о России изменились

коренным образом.

«Я прекрасно понимаю, что все предрассудки исходят от людей, которые здесь вообще никогда не были. Это так же, как бывает,

когда впервые даешь детям рыбу: «Нам это не нравится». А если к тому же еще и соседские дети рыбу не любят, тогда вообще

кошмар. Хотя рыба — продукт и деликатесный, и вкусный, и полезный для здоровья», — считает Свейн Гранде.



Перевод статьи опубликовал ресурс ИНОСМИ http://inosmi.ru/social/20170103/238481104.html?utm_source=fb1