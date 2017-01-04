30-градусный мороз не испугал туристов-горнолыжников, приехавших на курорт в Хибины.

Сегодня, насмотря на настоящую зимнюю погоду, на склонах Кировска было многолюдно. Туристов со всей страны и из-за рубежа приехало много и почти все решили, что, коль добрались до Заполярья, надо кататься.

На стоп-кадрах с веб-камеры, устанановленной на одном из склонов горы Айкуайвенчорр, видно, что в очереди к каждому из подъемников стоит по несколько десятков человек, на стоянке автотранспорта почти нет свободных мест.

Сегодня ночью в Кировске стобик термометра опускался ниже 30 градусов мороза. Днем "потеплело" до -25. Дул северо-западный ветер - 3-5 метров в секунду. Однако в ближайшее время прогнозируется усиление ветра.

Из-за этого возможно остановка кресельных подъемников. Пока же всё работает в штатном режиме, но как утверждают администраторы, "по фактическим погодным условиям".