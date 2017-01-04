Герои норвежского боевика «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» отправятся в Мурманск (видео)

Истощение идей и без того не особо изобретательного проекта «Форсаж» дало рост комически-карикатурной реинкарнации того же сюжета, но на норвежской почве.

После поразительного успеха первой картины «Скандинавский форсаж» (Børning) в 2014 году, режиссер Халлвард Брэин в компании все той же самоотверженной команды сценаристов продолжил работу над заданной темой, приступив к съемкам нового фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» (Børning 2), который доберется до российского проката 26 января.

Новые перипетии королей спокойных и пустынных скандинавских автодорог, вполне возможно, окажутся более интересными для отечественного зрителя - главный персонаж Рой выходит на свободу после отбытия срока тюремного заключения - и тут подворачивается новая увлекательная авантюра - автопробег через Швецию и Норвегию в далекий, холодный и, по идее, страшный город Мурманск.

Но приятная дрожь от предвкушения состязания не является главной мотивацией Роя - в путешествие рвется его дочь, а, принимая во внимание ее упрямство, Рою легче поехать вместе с ней, чем отговорить строптивое дитя, сообщает Российская газета.

Ребята сознательно осложняют себе жизнь: «Не знаешь, как попасть в Россию без визы?», - спрашивает законопослушный норвежец своего оторопелого собеседника. Кажется, у незадачливых искателей приключений больше шансов провести время в теплых объятьях сотрудников миграционной службы, чем на автодорогах, ведущих в загадочный «Мюрманск», становящийся в восприятии ревностных норвежцев чуть ли не новой Вальгаллой.