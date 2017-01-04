Мурманчанин избил собутыльника до бессознательного состояния

В мурманскую полицию в ночь с 1 на 2 января поступило сообщение от очевидцев о том, что в квартире по проспекту Кольский находится мужчина без сознания.
Полицейские выяснили, что потерпевшему – жителю Первомайского округа 1967 года рождения – нанесли несколько ударов по голове.
Мужчина был доставлен в больницу.
Сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и установили, что тяжкий вред здоровью 49-летнему мурмачанину причинил его знакомый – ранее не судимый местный житель 1959 года рождения.
После совместного распития спиртного подозреваемый трижды ударил потерпевшего по голове, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Возбуждено уголовное дело.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.