Мурманчанин избил собутыльника до бессознательного состояния

В мурманскую полицию в ночь с 1 на 2 января поступило сообщение от очевидцев о том, что в квартире по проспекту Кольский находится мужчина без сознания.

Полицейские выяснили, что потерпевшему – жителю Первомайского округа 1967 года рождения – нанесли несколько ударов по голове.

Мужчина был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции опросили свидетелей происшествия и установили, что тяжкий вред здоровью 49-летнему мурмачанину причинил его знакомый – ранее не судимый местный житель 1959 года рождения.

После совместного распития спиртного подозреваемый трижды ударил потерпевшего по голове, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.