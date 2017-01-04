Некоторые любят погорячее! Мурманские танцоры сальсы, кизомбы и афрохауса отправились в Красноярск на фестиваль «Hot Winter Siberia».

Пока в Мурманске мороз в минус 30, в далёкой Сибири кипят африканские страсти. И наши земляки, мурманчане из школы социальных танцев «¡Hola!» учатся разгонять зимние холода жаркими латиноамериканскими и африканскими танцами на фестивале «Hot Winter Siberia» в Красноярске.

В нескольких залах звучат и бодрые ритмы афрохауса, и зажигательной сальсы, и чувственной бачаты, и современного рэггетона, и брейка и других танцевальных направлений, вплоть до экзотических африканских ойя или кудуро . К преподавателям из крупнейших российских городов, Швеции, Франции, Марокко, Кубы приехали ученики со всей страны и из-за рубежа.



Мурманск представляет группа увлечённых преподавателей и учеников танцевальной студии «¡Hola!». Они участвуют в мастер-классах и семинарах по кизомбе и сембе, бачате и сальсе, которые проходят здесь с 10 утра и до поздней ночи, почти не оставляя времени на сон. В планах набрать экваториального тепла в танце и распространить за полярным кругом.

( За предоставленную информацию и фото спасибо Никите Бойко, Александру Клокову и Анастасии Козыревой )