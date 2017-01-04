Понойская депрессия морозом не удивила. Рекорд холода на Кольском полуострове побит не был.

Самая низкая температура за минувшие сутки на Кольском полуострове была зафиксирована в верховьях реки Лотта - минус 40,5 градусов. Почти так же холодно было в поселке Янискоски и в Ловозере - около 40 градусов мороза.

А вот на "полюсе холода" Мурманской области в поселке Краснощелье было довольно тепло - всего 20-22 градуса. Поселок расположен в самом центре Кольского полуострова. Это место метеорологи называют "Понойской депрессией", отсюда достаточно далеко до моря, рядом расположены Ловозерские тундры и река Поной. Все это сказывается на климате - лето здесь теплое, а вот зимы часто очень холодные.

Как сообщил сегодня в телефонном интервью ТВ-21 начальник метеостанции Краснощелья Владимир Красильников, причиной относительно "теплой" погоды ( в соседнем Ловозере в то же время было минус 39 ) было то, что село Краснощелье расположено все-таки не в тундре, не на открытой местности, здесь есть леса и они сказываются на погоде. Кроме того влияние все-таки оказывает ветер, дующий со стороны незамерзающего Баренцева моря.