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Понойская депрессия морозом не удивила. Рекорд холода на Кольском полуострове побит не был.

19:0904 января 2017Просмотров: 577

Понойская депрессия морозом не удивила. Рекорд холода на Кольском полуострове побит не был. 

Самая низкая температура за минувшие сутки на Кольском полуострове была зафиксирована в верховьях реки Лотта - минус 40,5 градусов. Почти так же холодно было в поселке Янискоски и в Ловозере - около 40 градусов мороза.

А вот на "полюсе холода" Мурманской области в поселке Краснощелье было довольно тепло - всего 20-22 градуса.  Поселок расположен в самом центре Кольского полуострова. Это место метеорологи называют "Понойской  депрессией", отсюда достаточно далеко до моря, рядом расположены Ловозерские тундры и река Поной. Все это сказывается на климате  - лето здесь теплое, а вот зимы часто очень холодные.

Как сообщил сегодня в телефонном интервью ТВ-21 начальник метеостанции Краснощелья Владимир Красильников, причиной относительно "теплой" погоды ( в соседнем Ловозере в то же  время было минус 39 ) было то, что село Краснощелье расположено все-таки не в тундре, не на открытой местности, здесь есть леса и они сказываются на погоде. Кроме того влияние все-таки  оказывает ветер, дующий со стороны незамерзающего Баренцева моря.

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