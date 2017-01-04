Последний новогодний аргумент. Мурманчанин огрел свою знакомую стулом по голове после боя курантов, а житель Кандалакши распустил кулаки

Когда слов не хватает, в ход идут кулаки и стулья. Сразу двое жителей Мурманской области "отличились" в нвогоднюю ночь

совсем не джентльменским поведением. Полицейские Кандалакши приняли сообщение от местной жительницы о том, что ее избил

сожитель. Участковый уполномоченный полиции, прибыв на место происшествия, установил, что 1 января в утреннее время на

почве внезапно возникших неприязненных отношений подозреваемый нанес жительнице Кандалакши не менее пяти ударов кулаками

в лицо, причинив ей тем самым физическую боль. По факту в отношении ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью

жителя Кандалакши 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

Неприятный новогодний "сюрприз" прилетел в праздничную ночь и мурманчанке. 48-летней женщине даже пришлось обращаться

в медицинское учреждение с травмой головы. Участковый уполномоченный полиции, опросив потерпевшую, установил, что

телесные повреждения ей причинил ее знакомый, находясь у нее в гостях в ночь с 31 декабря по 1 января. 36-летний

ранее судимый мурманчанин внезапно невзлюбил женщину и, вместо того, чтобы по-английски уйти, огрел её стулом по голове.

То ли женщина оказалась крепкая, то ли мужчина был обессилен,но в информации пресс-службы УМВД по Мурманской области

отмечают, что мужчина причинил даме лишь легкий вред здоровью.

Тем не менее по факту в отношениии мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Стоит отметить, что за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 и 116 УК РФ) действующим

законодательством России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.