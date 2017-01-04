В интернете появилось видео боевой работы авиации крейсера «Адмирал Кузнецов» в Сирии

Минобороны России опубликовало видео боевой работы авиации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море у берегов Сирии.

Авианосная группа Северного флота, в которую входит «Адмирал Кузнецов», отправилась в поход 15 октября.

15 ноября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о начавшейся масштабной операции по нанесению ударов по террористам в сирийских провинциях Идлиб и Хомс, сообщает ТАСС.

В операции задействован также и российский ТАВКР, впервые принимающий участие в военных действиях.



