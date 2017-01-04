В Мурманске ищут Басмача. Пёс, научившийся звонить в домофон, сбежал из приюта

Об этой собаке ТВ-21 рассказывала 11 и 14 апреля 2016 года. История вызвала большой резонанс у наших зрителей.



Напомним, что Басмача бросили хозяева при переезде в другой город. Просто оставили на улице. Неравнодушные

соседи приютили пса на лестничной клетке.

Собака очень умная. Чтобы проникнуть в подъезд, она сама нажимала лапами на кнопки домофона. После сюжета уже

несколько человек захотели забрать Басмача к себе. Но волонтеры общественного приюта для животных отвезли пса

в ветеринарную клинику, где его обследовалит, сделали все необходимые анализы.

Отдавать Басмача должна была руководитель приюта с дальнейшим отслеживанием его судьбы, чтобы история

с нерадивыми хозяевами не повторилась. Похоже, что до сегодняшнего дня пес новых владельцев не нашел.

И вот Басмач сбежал из приюта. Он отогнул проволоку на воротах и протиснулся в дыру. Волонтеры приюта надеются, что

пес при встрече будет опознан и возвращен в приют. Контактный телефон: 8 9212719393 (Оксана Львовна).