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В Мурманске ищут Басмача. Пёс, научившийся звонить в домофон, сбежал из приюта

20:1704 января 2017Просмотров: 1087

Об этой собаке ТВ-21 рассказывала 11 и 14 апреля 2016 года. История вызвала большой резонанс у наших зрителей. 

Напомним, что Басмача бросили хозяева при переезде в другой город. Просто оставили на улице. Неравнодушные
соседи приютили пса на лестничной клетке.
Собака очень умная. Чтобы проникнуть в подъезд, она сама нажимала лапами на кнопки домофона. После сюжета уже
несколько человек захотели забрать Басмача к себе. Но волонтеры общественного приюта для животных отвезли пса
в ветеринарную клинику, где его обследовалит, сделали все необходимые анализы.
Отдавать Басмача должна была руководитель приюта с дальнейшим отслеживанием его судьбы, чтобы история
с нерадивыми хозяевами не повторилась. Похоже, что до сегодняшнего дня пес новых владельцев не нашел.

И вот Басмач сбежал из приюта. Он отогнул проволоку на воротах и протиснулся в дыру. Волонтеры приюта надеются, что
пес при встрече будет опознан и возвращен в приют. Контактный телефон: 8 9212719393 (Оксана Львовна).

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