Заполярный Отелло. В Оленегорске местный житель угрожал убийством своей жене

Продолжительные новогодние каникулы способствуют превращению спокойной и размеренной жизни семейных пар в

Мурманской области в шекспировскую драму. К счастью, в действия главных героев оперативно вмешиваются стражи порядка.



Жительница Оленегорска обратилась в полицию с сообщением, что ей угрожает убийством ее супруг. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд полиции.

Полицейские установили, что житель Оленегорска в собственной квартире, в ходе конфликта

угрожал убийством своей сорокалетней жене. Для пущей убедительности размахивал ножом. Сотрудникам мужчина признался,

что кровь закипела в его жилах из-за ревности.

44-летнего Отелло доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По факту в отношении ранее не судимого оленегорца возбуждено уголовное дело по ч. 1 стю 119 УК РФ «Угроза убийством».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана

мера пресечения в виде подписки о невыезде.