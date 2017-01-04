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Заполярный Отелло. В Оленегорске местный житель угрожал убийством своей жене

13:0004 января 2017Просмотров: 444

Продолжительные новогодние каникулы способствуют превращению спокойной и размеренной жизни семейных пар в
Мурманской области в шекспировскую драму. К счастью, в действия главных героев оперативно вмешиваются стражи порядка.


Жительница Оленегорска обратилась в полицию с сообщением, что ей угрожает убийством ее супруг. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд полиции.

Полицейские установили, что житель Оленегорска в собственной квартире, в ходе конфликта
угрожал убийством своей сорокалетней жене. Для пущей убедительности размахивал ножом. Сотрудникам мужчина признался,
что кровь закипела в его жилах из-за ревности.

44-летнего Отелло доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

По факту в отношении ранее не судимого оленегорца возбуждено уголовное дело по ч. 1 стю 119 УК РФ «Угроза убийством».
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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