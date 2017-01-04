Женщина, поссорившись с мужем, ушла в лес и замерзла. Ее тело нашли в километре от Апатитов.

На первом километре автодороги Апатиты- аэропорт "Хибины" обнаружено тело женщины. Ее уже опознали и первая версия следователей - смерть не была насильственной и наступила в результате переохлаждения.

Трагедия случилась в ночь с 1 на 2 января. По предварительной версии, женщина поссорилась с мужем и ушла из дома. Она решила пойти по дороге в сторону аэропорта "Хибины". Пока не ясно, что помешало погибшей вернуться обратно, ведь ушла она не так далеко. Ее тело было обнаружено в километре от города.

Проводится доследственная проверка, как нам стало известно, уголовное дело пока не возбуждено.