Жительница Североморска «отдала» свои деньги интернет-мошеннику из Самарской области

В отдел североморской полиции обратилась местная жительница 1960 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдаче квартиры в аренду и указала свой номер телефона.

Ей позвонил неизвестный и сообщил, что хочет снять квартиру и готов перечилить ей деньги в качестве предоплаты.

Женщина сообщила ему реквизиты своей банковской карты.

После этого мошенник позвонил ей снова и сказал, что он ошибочно перевел ей 110 тысяч рублей, и попросил ее вернуть переведенные по ошибке деньги.

Северянка, не проверив баланс карты, перевела на счет неизвестного 100 тысяч рублей, и еще 10 тысяч перевела на указанный злоумышленником номер мобильного телефона.

После этого потерпевшая перезвонила мошенникам, однако номер телефона оказался недоступен.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Полицейские выяснили, что северянка общалась с мошенником по номеру телефона, зарегистрированному в Самарской области.